Радимов объяснил слабые результаты «Пари НН», сравнив Шпилевского с Адиевым

Бывший российский полузащитник, а ныне телеэксперт Владислав Радимов поделился мыслями об игре «Пари Нижний Новгород» в сезоне-2025/2026 под руководством Алексея Шпилевского, сравнив его работу с тем, что делает наставник «Крыльев Советов» Магомед Адиев.

«Шпилевский обещал перестроить игру «Нижнего Новгорода» и показать атакующий футбол, но эта схема совершенно не функционирует в данный момент. Между тем, обороняться они неплохо умеют. Мы это видели в матче против «Ростова» после удаления. Возьмите самарские «Крылья», где новый тренер Адиев тоже перестроил игру, но сперва подумал о защите. Их команда не позволяет соперникам многого, и мы видим её положение в турнирной таблице.

Думаю, что над Шпилевским сгущаются тучи. Следующий матч РПЛ против махачкалинского «Динамо» будет очень важен для него. А ведь забить махачкалинцам очень сложно, и им часто достаточно одного гола для победы», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Команда Шпилевского проиграла все матчи на старте сезона Российской Премьер-Лиги и располагается на последнем 16-м месте. Подопечные Адиеву идут на третьей строчке. В активе самарцев восемь очков.

Материалы по теме Григорян прокомментировал трансферы «Краснодара» этим летом

Самые результативные легионеры РПЛ: