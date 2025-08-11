Григорян обратился к Шпилевскому, под руководством которого «Пари НН» идёт на 16-м месте

Российский тренер, а ныне футбольный телеэксперт Александр Григорян поделился мнением о работе наставника «Пари Нижний Новгород» Алексея Шпилевского, под руководством которого команда неудачно стартовала в Российской Премьер-Лиге — 2025/2026.

«Предлагаю господину Шпилевскому снять всю спесь с себя, снять теорию заговора, которую мы видим в интервью. Выбросьте всю шелуху с себя, сосредоточьтесь на своих способностях. Сейчас самое время, потому что вся шелуха должна быть снята. Попытка поразить РПЛ своим прессингом и интенсивностью не провалилась. Мы увидели, что он умеет готовить команду в этих направлениях. Но, она провалилась с точки зрения ожиданий, которые были у него. При этом, мы все отдаём отчёт, что «Пари НН» оказался в тяжелейших условиях. Что такое пять матчей играть на выезде? Это просто катастрофа», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Пари НН» идёт на последнем 16-м месте в чемпионате России. На счету нижегородцев ни одного набранного очка по итогам четырёх туров соревнований.

