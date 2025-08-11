Скидки
«Кристал Пэлас» стал пятым клубом из Лондона, выигрывашим Суперкубок Англии

Комментарии

Лондонский «Кристал Пэлас» одолел «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии — 2025. Основное время матча завершилось со счётом 2:2. По итогам серии послематчевых пенальти победу со счётом 3:2 одержали «орлы». Таким образом, подопечные австрийского специалиста Оливера Гласнера стали пятым лондонским клубом, выигрывавшим Суперкубок страны.

Суперкубок Англии — 2025 . Финал
10 августа 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
2 : 2
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Экитике – 4'     1:1 Матета – 17'     1:2 Фримпонг – 21'     2:2 Сарр – 77'    

Ранее до «орлов» этот трофей завоёвывали «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм Хотспур» и «Вест Хэм Юнайтед». У «канониров» 17 данных титулов, «шпоры» побеждали семь раз, у «пенсионеров» четыре победы в соревнованиях, а «молотобойцы» лишь раз поднимали этот кубок над головой.

Отметим, это второй трофей в истории «Кристал Пэлас». Первым стал Кубок Англии — 2025.

