«Кристал Пэлас» стал пятым клубом из Лондона, выигрывашим Суперкубок Англии

Лондонский «Кристал Пэлас» одолел «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии — 2025. Основное время матча завершилось со счётом 2:2. По итогам серии послематчевых пенальти победу со счётом 3:2 одержали «орлы». Таким образом, подопечные австрийского специалиста Оливера Гласнера стали пятым лондонским клубом, выигрывавшим Суперкубок страны.

Ранее до «орлов» этот трофей завоёвывали «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм Хотспур» и «Вест Хэм Юнайтед». У «канониров» 17 данных титулов, «шпоры» побеждали семь раз, у «пенсионеров» четыре победы в соревнованиях, а «молотобойцы» лишь раз поднимали этот кубок над головой.

Отметим, это второй трофей в истории «Кристал Пэлас». Первым стал Кубок Англии — 2025.

