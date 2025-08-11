Скидки
Игорь Лещук установил рекорд по числу матчей на скамейке запасных в РПЛ

Вратарь столичного «Динамо» Игорь Лещук установил необычное достижение в Российской Премьер-Лиге, став рекордсменом по числу матчей на скамейке запасных в рамках чемпионата России. Об этом сообщает телеграм-канал ЦИФРОСКОП.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Макаров – 37'     1:1 Мухин – 84'    

По информации источника, в 224-й раз в играх РПЛ остался на скамейке запасных. Прежнее «достижение» принадлежало Халиду Кадырову из «Ахмата», у которого было 223 таких матча.

Отметим, подобное достижение Лещук установил в матче 4-го тура соревнований с «Сочи» (1:1). К 29 годам Игорь провёл за карьеру всего 41 матч в РПЛ, забив 1 гол. Также в его активе 52 пропущенных мяча и 15 «сухих» матчей.

Валерий Карпин прокомментировал ничью «Динамо» в матче с «Сочи»

Самая крупная победа «Динамо»:

