Игорь Лещук установил рекорд по числу матчей на скамейке запасных в РПЛ

Вратарь столичного «Динамо» Игорь Лещук установил необычное достижение в Российской Премьер-Лиге, став рекордсменом по числу матчей на скамейке запасных в рамках чемпионата России. Об этом сообщает телеграм-канал ЦИФРОСКОП.

По информации источника, в 224-й раз в играх РПЛ остался на скамейке запасных. Прежнее «достижение» принадлежало Халиду Кадырову из «Ахмата», у которого было 223 таких матча.

Отметим, подобное достижение Лещук установил в матче 4-го тура соревнований с «Сочи» (1:1). К 29 годам Игорь провёл за карьеру всего 41 матч в РПЛ, забив 1 гол. Также в его активе 52 пропущенных мяча и 15 «сухих» матчей.

Самая крупная победа «Динамо»: