«Бездарно пропущены голы со стандартов». Григорян — об игре «Спартака» в дерби с «Локо»
Поделиться
Российский тренер, а ныне футбольный телеэксперт Александр Григорян высказался об игре московского «Спартака» в дерби с «Локомотивом» в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 2:4 в пользу железнодорожников.
Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18' 1:1 Мартинс – 26' 2:1 Воробьёв – 49' 2:2 Барко – 78' 3:2 Батраков – 79' 4:2 Батраков – 86'
«Если смотреть на содержание игры «Спартака», то команда неплохо была готова в тактическом плане к матчу против «Локомотива». Да и на поле они выглядели неплохо! Быстро обращались с мячом, владели инициативой. В то же время откровенно бездарно пропущены голы со стандартов… У «Спартака» есть нервозность, они психологически проседают в некоторых моментах», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».
По итогам четырёх туров сезона красно-белые занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 августа 2025
-
03:08
-
02:55
-
02:46
-
02:38
-
02:23
-
02:10
-
02:04
-
01:55
-
01:52
-
00:55
-
00:54
-
00:52
-
00:34
-
00:33
-
00:28
-
00:15
-
00:12
- 10 августа 2025
-
23:58
-
23:51
-
23:50
-
23:37
-
23:30
-
23:23
-
23:10
-
22:57
-
22:56
-
22:48
-
22:40
-
22:37
-
22:30
-
22:30
-
22:21
-
22:17
-
22:03
-
21:43