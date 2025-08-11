«Бездарно пропущены голы со стандартов». Григорян — об игре «Спартака» в дерби с «Локо»

Российский тренер, а ныне футбольный телеэксперт Александр Григорян высказался об игре московского «Спартака» в дерби с «Локомотивом» в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 2:4 в пользу железнодорожников.

«Если смотреть на содержание игры «Спартака», то команда неплохо была готова в тактическом плане к матчу против «Локомотива». Да и на поле они выглядели неплохо! Быстро обращались с мячом, владели инициативой. В то же время откровенно бездарно пропущены голы со стандартов… У «Спартака» есть нервозность, они психологически проседают в некоторых моментах», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

По итогам четырёх туров сезона красно-белые занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка.

