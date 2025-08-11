Скидки
«Локомотив» установил клубный рекорд по голам в РПЛ после матча со «Спартаком»

«Локомотив» установил клубный рекорд по голам в РПЛ после матча со «Спартаком»
«Локомотив» установил клубный рекорд по голам после первых четырёх туров чемпионата России, сообщает телеграм-канал ЦИФРОСКОП.

В четырех матчах сезона 2025/2026 в матчах с участием «Локомотива» было забито 17 голов. Ранее показатель в 16 голов в первых четырёх играх был в сезоне 2023/2024 и 2024/2025.

В матче четвёртого тура чемпионата России «Локомотив» обыграл «Спартак» со счётом 4:2. На данный момент команда единолично возглавляет турнирную таблицу, выиграв все четыре стартовых матча.

В следующем туре РПЛ «Локомотив» встретится с «Балтикой». Матч состоится 16 августа в Калининграде на стадионе «Ростех Арена».

