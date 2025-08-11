Валерий Карпин высказался о неудачном старте «Динамо» в чемпионате России

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин оценил выступление своей команды на старте сезона чемпионата России. После четырёх туров РПЛ команда занимает девятое место в турнирной таблице, записав в свой актив пять очков.

«Понятно, что это неудовлетворительный результат. Мы ожидали большего. Но и с «Краснодаром», и сегодня было тяжело усилить игру кем-то со скамейки. Пока, к сожалению, вот так. В этих травмах винить кого-то нельзя, они все разные – и долгие, и недолгие», — приводит слова Карпина официальный сайт «Динамо».

В своем последнем матче «Динамо» сыграло вничью с «Сочи» (1:1). В следующем туре команда Валерия Карпина встретится ЦСКА. Матч состоится 17 августа. Напомним, Карпин возглавил «Динамо» в летнее трансферное окно.