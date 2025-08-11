Григорян назвал фаворита матча «Спартака» с «Зенитом»
Известный российский тренер, а ныне футбольный телеэксперт Александр Григорян поделился мнением о фаворите предстоящей игры 5-го тура Российской Премьер-Лиги, где сойдутся московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит».
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«На мой взгляд, «Зенит» будет фаворитом матча против московского «Спартака», хотя, в целом, это очень сложный вопрос», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».
Встреча состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве 16 августа в 17:30 мск. На данный момент красно-белые располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Деяна Станковича четыре очка. На счету сине-бело-голубых пять очков. Подопечные Сергея Семака идут на восьмом месте.
