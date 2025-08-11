Тренер «Барселоны» Флик высказался о разрешении конфликта с тер Штегеном

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о том, что команде удалось уладить конфликт с голкипером Марк-Андре тер Штегеном.

«Я очень доволен. Думаю, это была непростая ситуация. Тер Штеген — большой игрок для этого клуба, фантастический вратарь. У нас была возможность подписать Жоана на будущее, но я рад, что клуб поговорил с Марком — для него это важно, а прошлое положение дел было не лучшим», — приводит слова Флика Infobae.com.

Ранее тер Штеген перенёс операцию на спине и отказался подписывать медицинское заключение для комиссии Ла Лиги – одобрение этого заключения позволило бы команде зарегистрировать новичка. В связи с этим клуб начал дисциплинарное разбирательство и решил временно лишить тер Штегена статуса капитана первой команды. Позднее «Барселона» заявила о разрешении ситуации и вернула вратарю капитанскую повязку.