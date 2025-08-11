Жена хавбека «Спартака» сообщила о попытке её ограбления в Париже около Эйфелевой башни

Наталья Пруцева, супруга полузащитника московского «Спартака» Данила Пруцева, опубликовала фото из Парижа, и сообщила, что её попыталась ограбить неизвестная женщина около Эйфелевой башни.

Фото: Из соцсетей Натальи Пруцевой

«Пока я делала замечательные фото, меня чуть не обокрала жалкая местная тётка, засунув свою грязную руку в мою сумочку, в которой была крупная сумма наличных и карта. Бог уберёг меня от этого, и я почувствовала, что сумка на бедре шевелится. Я сразу начала кричать. Но эта даже глазом не моргнула и продолжила делать вид, что просто стоит и фоткает башню. Очень жаль, что в Европе это нормальная история. Эти фото могли обойтись мне очень дорого», — написала Пруцева на своей странице в соцсетях.

Данил и Наталья поженились в декабре 2023 года. В текущем сезоне в активе 25-летнего футболиста два матча (115 минут) за красно-белых во всех турнирах и ни одного результативного действия.

