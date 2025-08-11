Скидки
«Кристал Пэлас» завоевал второй крупный трофей в клубной истории

«Кристал Пэлас» завоевал второй крупный трофей в клубной истории
Комментарии

Лондонский «Кристал Пэлас» стал победителем Суперкубка Англии — 2025, обыграв «Ливерпуль». Основное время завершилось со счётом 2:2, а в послематчевой серии пенальти «орлы» победили — 3:2. Для команды лондонской команды это второй крупный трофей в истории клуба.

Суперкубок Англии — 2025 . Финал
10 августа 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
2 : 2
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Экитике – 4'     1:1 Матета – 17'     1:2 Фримпонг – 21'     2:2 Сарр – 77'    

Первым трофеем в клубной истории стал Кубок Англии — 2024/2025, тогда в финале соревнований подопечные Оливера Гласнера одолели «Манчестер Сити» со счётом 1:0. Ранее у клуба не было титулов подобного ранга за всю 119-летнюю историю клуба.

В прошлом году Суперкубок Англии выиграл «Манчестер Сити».

Участие в новом сезоне английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» начнёт гостевой игрой с «Челси» 17 августа.

