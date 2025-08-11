Батраков, Кисляк, Глебов и Тормена — в сборной 4-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 4-го тура МИР РПЛ. Наибольшее представительство в ней у ЦСКА — четыре футболиста. У «Локомотива» — два, у остальных клубов — по одному. Тренером символической сборной мы выбрали Станислава Черчесова («Ахмат»).
Вратарь: Сергей Песьяков («Крылья Советов»).
Защитники: Джемал Табидзе («Динамо» Мх), Надер Гандри («Ахмат»), Витор Тормена («Краснодар»).
Полузащитники: Мойзес, Матвей Кисляк (оба — ЦСКА), Алексей Батраков («Локомотив»), Владислав Саусь («Балтика»).
Нападающие: Кирилл Глебов, Данил Круговой (оба — ЦСКА), Дмитрий Воробьёв («Локомотив»).
Главный тренер: Станислав Черчесов («Ахмат»).
По итогам четырёх туров Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу возглавляет московский «Локомотив». Железнодорожники набрали 12 очков из 12 возможных. Второе место занимает чемпион минувшего розыгрыша «Краснодар», набравший девять очков. Тройку замыкают самарские «Крылья Советов» с восемью очками. В зоне вылета располагаются «Сочи» (1) и «Пари Нижний Новгород» (0).
