Батраков, Кисляк, Глебов и Тормена — в сборной 4-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 4-го тура МИР РПЛ. Наибольшее представительство в ней у ЦСКА — четыре футболиста. У «Локомотива» — два, у остальных клубов — по одному. Тренером символической сборной мы выбрали Станислава Черчесова («Ахмат»).

Вратарь: Сергей Песьяков («Крылья Советов»).

Защитники: Джемал Табидзе («Динамо» Мх), Надер Гандри («Ахмат»), Витор Тормена («Краснодар»).

Полузащитники: Мойзес, Матвей Кисляк (оба — ЦСКА), Алексей Батраков («Локомотив»), Владислав Саусь («Балтика»).

Нападающие: Кирилл Глебов, Данил Круговой (оба — ЦСКА), Дмитрий Воробьёв («Локомотив»).

Главный тренер: Станислав Черчесов («Ахмат»).

По итогам четырёх туров Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу возглавляет московский «Локомотив». Железнодорожники набрали 12 очков из 12 возможных. Второе место занимает чемпион минувшего розыгрыша «Краснодар», набравший девять очков. Тройку замыкают самарские «Крылья Советов» с восемью очками. В зоне вылета располагаются «Сочи» (1) и «Пари Нижний Новгород» (0).

