Бернард Бериша стал игроком албанского «Динамо» после 9 лет выступлений в РПЛ

Бывший футболист «Ахмата» и «Анжи» Бернард Бериша перешёл в албанский столичный клуб «Динамо Сити». Об этом сообщает пресс-служба Футбольной федерации Косово.

33-летний футболист подписал с клубом из Тираны двухлетний контракт с возможностью продления. Отмечается, что он воссоединился в клубе с главным тренером Илиром Даджей, с которым взаимодействовал 13 лет назад во время выступлений в албанском клубе «Беса Кавая».

Напомним, с 2016 года Бериша выступал в РПЛ. Сезон-2016/2017 косовар провёл в стане «Анжи» забив пять голов и отдав три результативные передачи в 32 матчах. Летом 2017-го Бернард перебрался в Грозный, где восемь лет играл в составе «Ахмата». За клуб он появлялся на поле в 199 матчах, забив 28 голов. Также в его активе 23 ассиста.

