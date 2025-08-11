«Интер Майами» без Месси разгромно проиграл «Орландо» в матче МЛС

Завершился матч МЛС, в котором «Орландо Сити» принимал «Интер Майами». Встреча прошла в Орландо на стадионе «Эксплория» и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей дубль оформил Луис Мурьель и ещё по голу забили Мартин Охеда и Марко Пашалич.

Единственный гол за «Интер Майами» забил Янник Брайт. Аргентинский нападающий Лионель Месси не принимал участие в этой встрече из-за травмы. Нападающий Луис Суарес не отметился результативными действиями.

«Орландо» одержал третью победу подряд в МЛС. «Интер Майами», в свою очередь, не может победить в МЛС второй матч кряду. Ранее команда сыграла вничью с Цинциннати (0:0).