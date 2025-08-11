Скидки
Орландо Сити — Интер Майами, результат матча МЛС 11 августа 2025, счет 4:1

«Интер Майами» без Месси разгромно проиграл «Орландо» в матче МЛС
Комментарии

Завершился матч МЛС, в котором «Орландо Сити» принимал «Интер Майами». Встреча прошла в Орландо на стадионе «Эксплория» и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

США — Major League Soccer . МЛС
11 августа 2025, понедельник. 03:00 МСК
Орландо Сити
Орландо
Окончен
4 : 1
Интер Майами
Майами
1:0 Мурьель – 2'     1:1 Брайт – 8'     2:1 Мурьель – 50'     3:1 Охеда – 58'     4:1 Пашалич – 88'    

В составе победителей дубль оформил Луис Мурьель и ещё по голу забили Мартин Охеда и Марко Пашалич.

Единственный гол за «Интер Майами» забил Янник Брайт. Аргентинский нападающий Лионель Месси не принимал участие в этой встрече из-за травмы. Нападающий Луис Суарес не отметился результативными действиями.

«Орландо» одержал третью победу подряд в МЛС. «Интер Майами», в свою очередь, не может победить в МЛС второй матч кряду. Ранее команда сыграла вничью с Цинциннати (0:0).

