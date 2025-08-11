«Интер Майами» без Месси разгромно проиграл «Орландо» в матче МЛС
Завершился матч МЛС, в котором «Орландо Сити» принимал «Интер Майами». Встреча прошла в Орландо на стадионе «Эксплория» и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.
США — Major League Soccer . МЛС
11 августа 2025, понедельник. 03:00 МСК
Орландо Сити
Орландо
Окончен
4 : 1
Интер Майами
Майами
1:0 Мурьель – 2' 1:1 Брайт – 8' 2:1 Мурьель – 50' 3:1 Охеда – 58' 4:1 Пашалич – 88'
В составе победителей дубль оформил Луис Мурьель и ещё по голу забили Мартин Охеда и Марко Пашалич.
Единственный гол за «Интер Майами» забил Янник Брайт. Аргентинский нападающий Лионель Месси не принимал участие в этой встрече из-за травмы. Нападающий Луис Суарес не отметился результативными действиями.
«Орландо» одержал третью победу подряд в МЛС. «Интер Майами», в свою очередь, не может победить в МЛС второй матч кряду. Ранее команда сыграла вничью с Цинциннати (0:0).
