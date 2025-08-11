Президент «Барселоны» сделал заявление о скандальной ситуации вокруг тер Штегена

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал скандальную ситуацию вокруг вратаря Марка-Андре тер Штегена.

«Марк остаётся нашим капитаном, прежние разногласия решены. Он подтвердил своё лидерство на поле, и болельщики могли убедиться в том, как капитан ведёт команду. Он в клубе уже 11 лет, я рад, что он вновь выполняет капитанские обязанности. Учитывая его позицию, мы рассчитываем зарегистрировать Жоана Гарсию при условии согласия медицинской комиссии Ла Лиги. По остальным трансферам работа продолжается. Если не удастся завершить всё к первому туру, у нас ещё есть время», — приводит слова Лапорты TV3.

Ранее немецкий голкипер перенёс операцию на спине и отказался подписывать медицинское заключение для комиссии Ла Лиги, из‑за чего возникли вопросы с регистрацией новичка, голкипера Жоана Гарсии. Клуб временно лишил голкипера капитанской повязки, позже конфликт был улажен и повязку вернули.

