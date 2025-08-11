Обладатели Кубка Англии в 30-й раз выиграли в финале Суперкубка страны

Лондонский «Кристал Пэлас» обыграл «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии-2025. Основное время завершилось с счётом 2:2, а в серии послематчевых пенальти «орлы» победили — 3:2. Таким образом обладатели Кубка Англии в 30‑й раз выиграли финал Суперкубка страны.

Последним победителем Кубка Англии, который сумел взять титул Суперкубка страны стал лондонский «Арсенал», который в 2023 году обыграл «Манчестер Сити» (1:1, 7:6 пен.).

Отметим, для «Кристал Пэлас» данный титул стал вторым за всю 119-летнюю историю клуба. Первым как раз является Кубок Англии, где в финале «орлы» в мае этого года одолели «Манчестер Сити» со счётом 1:0.

