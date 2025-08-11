Скидки
Обладатели Кубка Англии в 30-й раз выиграли в финале Суперкубка страны
Лондонский «Кристал Пэлас» обыграл «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии-2025. Основное время завершилось с счётом 2:2, а в серии послематчевых пенальти «орлы» победили — 3:2. Таким образом обладатели Кубка Англии в 30‑й раз выиграли финал Суперкубка страны.

Суперкубок Англии — 2025 . Финал
10 августа 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
2 : 2
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Экитике – 4'     1:1 Матета – 17'     1:2 Фримпонг – 21'     2:2 Сарр – 77'    

Последним победителем Кубка Англии, который сумел взять титул Суперкубка страны стал лондонский «Арсенал», который в 2023 году обыграл «Манчестер Сити» (1:1, 7:6 пен.).

Отметим, для «Кристал Пэлас» данный титул стал вторым за всю 119-летнюю историю клуба. Первым как раз является Кубок Англии, где в финале «орлы» в мае этого года одолели «Манчестер Сити» со счётом 1:0.

