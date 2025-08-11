«Барселона» начала переговоры о переносе матча Ла Лиги в США — The Athletic

Руководство «Барселоны» ведёт переговоры о переносе матчa чемпионата Испании за пределы страны — в Майами (США). Об этом сообщает издание The Athletic.

По данным источника, клуб намерен провести выездную встречу с «Вильярреалом» на «Хард Рок Стэдиум» в Майами. Игра изначально запланирована на 20 или 21 декабря в Вильярреале, но в случае переноса игры в США окончательная дата может измениться.

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) намерена созвать заседание в понедельник для рассмотрения инициативы. В случае одобрения потребуется согласие УЕФА и ФИФА, которые регламентируют изменения в календарях национальных чемпионатов. Не сообщается, каким образом будет компенсирована потеря домашнего матча для владельцев сезонных абонементов «Вильярреала».

Кроме того, для реализации данного изменения потребуется разрешение от Федерации футбола США, УЕФА и КОНКАКАФ.

Материалы по теме Президент «Барселоны» сделал заявление о скандальной ситуации вокруг тер Штегена

Почему фанатов «Барсы» называют «кулес»: