«Кристал Пэлас» одержал вторую победу за 17 последних матчей с «Ливерпулем»

Лондонский «Кристал Пэлас» стал обладателем Суперкубка Англии — 2025, обыграв «Ливерпуль» в серии пенальти. Основное время встречи завершилось вничью — 2:2, а решающие удары с 11-метровой отметки принесли «орлам» победу — 3:2.

Суперкубок Англии — 2025 . Финал
10 августа 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
2 : 2
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Экитике – 4'     1:1 Матета – 17'     1:2 Фримпонг – 21'     2:2 Сарр – 77'    

Матч стал редким успехом для «Пэлас» в противостоянии с мерсисайдцами — за последние 17 встреч команда сумела одержать лишь вторую победу. Всего в официальных играх между клубами «Ливерпуль» выигрывал 36 раз, лондонцы — 15, ещё 15 встреч завершились ничьей.

В прошлом году Суперкубок завоевал «Манчестер Сити». Новый сезон АПЛ «Кристал Пэлас» начнёт 17 августа на выезде против «Челси», а «Ливерпуль» 15 августа примет «Борнмут».

