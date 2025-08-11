«Галатасарай» объявил об уходе Мораты. Испанец вернётся в «Милан» для перехода в «Комо»

Пресс-служба «Галатасарая» объявила о прекращении контракта с испанским нападающим Альваро Моратой, права на которого принадлежат «Милану».

«Спасибо, Мората, за твою преданность «Галатасараю»! Удачи в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба «львов».

Отмечается, что стороны разорвали соглашение по взаимному согласию. В связи с этим «Милан» выплатит турецкому клубу компенсацию в размере € 5 млн. Ранее в СМИ сообщалось, что Мората может завершить переход в итальянский «Комо», с которым он согласовал условия примерно месяц назад.

С февраля 2025 года 32-летний испанец находился в «Галатасарае» в аренде из «Милана», срок которого должен быть истечь в январе 2026 года. За время игры за турецкий клуб Мората провёл 16 матчей, в которых отметился семью голами и тремя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 11 млн.

