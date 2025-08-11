Главный тренер «Кристал Пэлас» оценил вклад болельщиков в победу в Суперкубке Англии

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер поделился эмоциями после завоевания Суперкубка Англии, в матче за который его клуб обыграл «Ливерпуль» в серии пенальти.

«Перед поездкой на «Уэмбли» я показал игрокам видео о том, как счастливы болельщики после победы в Кубке Англии. Мы называем это эмоциональной наградой: стоя перед фанатами, ты испытываешь чувство, которое не купишь ни за какие деньги в мире. Игроки сегодня заслужили победу, и наши болельщики тоже, потому что они всегда поддерживают нас от начала и до конца, даже когда мы проигрываем. Они всегда подталкивали команду вперёд, и это отличная связь. В конце концов мы все были вознаграждены — а это то, что остаётся навсегда», — приводит слова Гласнера официальный сайт клуба.

Напомним, в минувшем сезоне «Кристал Пэлас» выиграл Кубок Англии, а «Ливерпуль» стал чемпионом АПЛ.