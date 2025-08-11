Скидки
Английский журналист высказался об интересе «Саутгемптона» к Эдуарду Сперцяну

Комментарии

Английский журналист Альфи Хауз, являющийся старшим репортёром «Саутгемптона», в эфире Total Saints Podcast высказался о новостях, что «святые» проявляют серьёзный интерес к армянскому атакующему полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

«Клуб постоянно уверяет меня, что никаких предложений по игроку пока не поступало. Они сами не знают, откуда такая информация появилась. Возможно, это лишь слухи или дымовая завеса. Ничего конкретного я не слышал», — приводит слова Хауза портал Saints Extra в соцсети X со ссылкой на Total Saints Podcast.

Сперцян — выпускник академии «Краснодара». В составе первой команды он провёл 148 матчей во всех турнирах, на его счету 45 голов и 35 голевых передач. Сайт Transfermarkt оценивает 25‑летнего футболиста в € 25 млн.

Комментарии
