Стали известны подробности предполагаемого контракта Сперцяна с «Саутгемптоном»

Стали известны подробности предполагаемого контракта Сперцяна с «Саутгемптоном»
Английский «Саутгемптон» предлагает атакующему полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну четырёхлетний контракт с зарплатой € 1,9 млн в год. Об этом сообщает портал Arménie Football в соцсети X.

По информации источника, речь идёт о чистой зарплате после уплаты налогов, которая может существенно вырасти в случае выхода «святых» в английскую Премьер‑лигу.

Ранее английский журналист Альфи Хауз сообщил, что интерес «Саутгемптона» к Сперцяну является лишь слухом на данный момент.

Сперцян — воспитанник академии «Краснодара». В составе основной команды он провёл 148 матчей во всех турнирах, забил 45 мячей и отдал 35 результативных передач. В минувшем сезоне армянский футболист выиграл с клубом чемпионат России.

