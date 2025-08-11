Стали известны подробности предполагаемого контракта Сперцяна с «Саутгемптоном»

Английский «Саутгемптон» предлагает атакующему полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну четырёхлетний контракт с зарплатой € 1,9 млн в год. Об этом сообщает портал Arménie Football в соцсети X.
По информации источника, речь идёт о чистой зарплате после уплаты налогов, которая может существенно вырасти в случае выхода «святых» в английскую Премьер‑лигу.
Ранее английский журналист Альфи Хауз сообщил, что интерес «Саутгемптона» к Сперцяну является лишь слухом на данный момент.
Сперцян — воспитанник академии «Краснодара». В составе основной команды он провёл 148 матчей во всех турнирах, забил 45 мячей и отдал 35 результативных передач. В минувшем сезоне армянский футболист выиграл с клубом чемпионат России.
