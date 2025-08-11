Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Умер лучший бомбардир в истории сборной Японии

Умер лучший бомбардир в истории сборной Японии
Комментарии

Бронзовый призёр Олимпийских игр 1968 года в составе сборной Японии по футболу Кунисигэ Камамото скончался на 82-м году жизни, сообщает официальный сайт Японской футбольной ассоциации (JFA). Причиной смерти стала пневмония.

Камамото провёл 76 матчей за национальную команду и забил 75 мячей, что является рекордом сборной. На Олимпиаде-1968 он стал лучшим бомбардиром турнира с семью голами, а японская команда завоевала бронзу.

После завершения карьеры футболиста Камамото занимал пост вице-президента JFA (1998–2008) и входил в организационный комитет чемпионата мира 2002 года в Японии и Южной Корее.

Материалы по теме
Сборная Японии первой квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android