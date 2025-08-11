Умер лучший бомбардир в истории сборной Японии

Бронзовый призёр Олимпийских игр 1968 года в составе сборной Японии по футболу Кунисигэ Камамото скончался на 82-м году жизни, сообщает официальный сайт Японской футбольной ассоциации (JFA). Причиной смерти стала пневмония.

Камамото провёл 76 матчей за национальную команду и забил 75 мячей, что является рекордом сборной. На Олимпиаде-1968 он стал лучшим бомбардиром турнира с семью голами, а японская команда завоевала бронзу.

После завершения карьеры футболиста Камамото занимал пост вице-президента JFA (1998–2008) и входил в организационный комитет чемпионата мира 2002 года в Японии и Южной Корее.