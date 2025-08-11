«Фенербахче» заинтересован в трансфере Александра Зинченко — источник

Турецкий «Фенербахче» поинтересовался ситуацией вокруг украинского футболиста, левого защитника «Арсенала» Александра Зинченко. Об этом сообщает журналист Серкан Хамзаоглу в соцсети X.

По информации источника, спортивный директор «Фенербахче» Девин Озек уже провёл встречу со спортивным директором «Арсенала» Андреа Бертой в Англии по поводу украинского футболиста. «Канониры» обозначили, что хотят получить за переход игрока сумму в районе в € 15 млн.

Утверждается, что «Арсенал» готов пойти навстречу в переговорах в случае, если «Фенербахче» сможет согласовать условия контракта с Зинченко.

Зинченко выступает за «Арсенал» с лета 2022 года. В прошлом сезоне он провёл 23 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его в € 20 млн. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.

Сколько зарабатывают футболисты: