Форвард «Ростова» Сулейманов назвал ключевой момент, повлиявший на ход матча с «Пари НН»

Форвард «Ростова» Сулейманов назвал ключевой момент, повлиявший на ход матча с «Пари НН»
Нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов прокомментировал победу своей команды над «Пари Нижний Новгород» (1:0) в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Сулейманов – 47'    
Удаления: нет / Майга – 11'

«Не знаю, помогло нам удаление у соперника или нет. Мы атаковали с начала матча, создали четыре голевых момента, проводили всё время на их половине поля. Да, удаление повлияло на ход матча, но для нас главное — положительный результат», — сказал Сулейманов в эфире «Матч ТВ».

«Ростов» набрал три очка в четырёх турах и 17 августа сыграет в гостях с казанским «Рубином». Тимур Сулейманов в текущем сезоне РПЛ провёл за ростовский клуб четыре матча и забил один гол.

