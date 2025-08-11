Стало известно, в какой роли Моуринью видит потенциального новичка «Фенербахче» Зинченко

Главный тренер турецкого «Фенербахче» Жозе Моуринью лично хочет видеть в своих рядах 28-летнего украинского левого защитника «Арсенала» Александра Зинченко. Об этом сообщает журналист Серкан Хамзаоглу в соцсети X.

По информации источника, в случае, если трансфер состоится, Моуринью рассматривает возможность использовать Зинченко на позиции центрального полузащитника в роли «шестого номера».

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» поинтересовался ситуацией вокруг Зинченко и провёл встречу с представителями «Арсенала» о возможном трансфере.

С лета 2022 года Зинченко выступает в составе «Арсенала». В минувшем сезоне он принял участие в 23 матчах во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. По оценке Transfermarkt, его стоимость — € 20 млн. Контракт игрока рассчитан до лета 2026 года. До игры за «канониров» Александр известен выступлениями за «Манчестер Сити», «Уфу» и ПСВ.

