Станислав Черчесов рассказал, как готовил «Ахмат» к победному матчу с «Зенитом»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал, как команда готовилась к матчу 4-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0).

— Первый матч — и сразу с «Зенитом». Насколько тяжело было готовиться?

– Не думаю, что что-то изменилось бы, если бы игра была не с «Зенитом», а с другой командой. Мы бы предприняли те же самые действия.

– Но это сразу топ-клуб. Это не влияло?

– Да, уровень соперника другой, высокий, но подготовка-то одинаковая. Изучили соперника, изучили своих игроков ― это естественный процесс. Подошли к нему без эмоций и сделали свою работу, — сказал Черчесов корреспонденту «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, после этой победы «Ахмат» набрал первые очки в сезоне и поднялся на 12-е место в таблице чемпионата.