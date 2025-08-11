Карпин объяснил, почему Гладышев не попал в заявку «Динамо» на матч с «Сочи»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал отсутствие нападающего Ярослава Гладышева на матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».

«Гладышев пропустил матч с «Сочи» из-за травмы. Несерьёзное повреждение», — приводит слова Валерия Карпина ТАСС.

22-летний форвард провёл в этом сезоне четыре матча в разных турнирах, но пока результативными действиями не отметился. На данный момент московское «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе пять очков. В следующем туре команда Валерия Карпина встретится с ЦСКА на своём поле. Матч состоится 17 августа.