Карпин объяснил, почему Гладышев не попал в заявку «Динамо» на матч с «Сочи»
Поделиться
Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал отсутствие нападающего Ярослава Гладышева на матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».
Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Макаров – 37' 1:1 Мухин – 84'
«Гладышев пропустил матч с «Сочи» из-за травмы. Несерьёзное повреждение», — приводит слова Валерия Карпина ТАСС.
22-летний форвард провёл в этом сезоне четыре матча в разных турнирах, но пока результативными действиями не отметился. На данный момент московское «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе пять очков. В следующем туре команда Валерия Карпина встретится с ЦСКА на своём поле. Матч состоится 17 августа.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 августа 2025
-
09:37
-
09:34
-
09:26
-
09:20
-
09:05
-
09:00
-
08:35
-
08:32
-
08:30
-
08:26
-
08:17
-
08:11
-
07:50
-
07:50
-
07:41
-
07:30
-
07:07
-
07:03
-
06:57
-
06:38
-
05:41
-
05:29
-
05:11
-
04:51
-
04:25
-
03:58
-
03:43
-
03:41
-
03:08
-
02:55
-
02:46
-
02:38
-
02:23
-
02:10
-
02:04