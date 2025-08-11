Черчесов: до «Зенита» было три занятия. Любая минута была для работы, а не философии

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал, что грозненская команда готовилась к матчу 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» всего три дня.

— Игроки «Ахмата» сказали: «Черчесов нас расслабил». В каком состоянии нашли команду и что изменили?

— Самое основное ― мы говорили коротко и по делу. Провели три тренировки. На первом занятии я сразу сказал, что в долгие рассказы уходить не буду. Всё было максимально сжато, живо и компактно. Любая минута использовалась для работы, а не философии, — сказал Черчесов корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

По состоянию на сегодняшний день «Ахмат» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.