Видеообзор матча «Локомотив» — «Спартак»

9 августа московский «Локомотив» одержал победу над «Спартаком» в матче 4-го тура Мир РПЛ. Встреча на «РЖД Арене» в Москве завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев поля.

В составе железнодорожников хет-трик оформил Алексей Батраков (18-я, 79-я, 86-я минуты). Ещё один мяч забил Дмитрий Воробьёв (49-я минута). У красно-белых отличились Кристофер Мартинс (26-я минута) и Эсекьель Барко (78-я минута), который реализовал пенальти.

Команда Михаила Галактионова набрала 12 очков и занимает первое место в таблице чемпионата России. «Спартак» под руководством Деяна Станковича идёт 11-м с четырьмя набранными очками.

В следующем туре 16 августа «Локомотив» сыграет в гостях с калининградской «Балтикой». «Спартак» в этот же день примет петербургский «Зенит».