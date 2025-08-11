Станислав Черчесов — о победе над «Зенитом»: «Ахмат» ещё ничего не сделал, чтобы кайфовать

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался по итогам матча 4-го тура Мир РПЛ с санкт-петербургским «Зенитом» (1:0).

— Насколько кайфуете от возвращения в РПЛ? 10 лет вас не было, а тут сразу обыграли «Зенит».

— Абсолютно никаких эмоций. Я же из профессии не уходил. Я вернулся в клуб, где уже работал, где мне всё прекрасно знакомо. Мне не нужно было времени на адаптацию. А что касается слова «кайфуете», то мы пока ещё ничего не сделали, чтобы кайфовать, — сказал Черчесов корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

По состоянию на сегодняшний день «Ахмат» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.