Капитан «Оренбурга» рассказал, что помешало команде набрать очки в матче с «Краснодаром»

Капитан и защитник «Оренбурга» Ираклий Квеквескири высказался по итогам матча 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1).

«Реализация помешала набрать очки. Всё, что нам говорили тренеры при подготовке к «Краснодару», мы плюс‑минус выполнили, но один раз не успели перестроиться и получили гол из‑за своей ошибки. Эпизоды всё решают. У нас были достаточно хорошие моменты, где мы должны были забивать», — приводит слова Квеквескири «Матч ТВ».

После четырёх сыгранных матчей «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с девятью очками. В минувшем сезоне команда впервые в своей истории стала чемпионом России. «Оренбург» с двумя очками на старте сезона располагается на 13-й строчке.