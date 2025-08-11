Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капитан «Оренбурга» рассказал, что помешало команде набрать очки в матче с «Краснодаром»

Капитан «Оренбурга» рассказал, что помешало команде набрать очки в матче с «Краснодаром»
Комментарии

Капитан и защитник «Оренбурга» Ираклий Квеквескири высказался по итогам матча 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 75'    

«Реализация помешала набрать очки. Всё, что нам говорили тренеры при подготовке к «Краснодару», мы плюс‑минус выполнили, но один раз не успели перестроиться и получили гол из‑за своей ошибки. Эпизоды всё решают. У нас были достаточно хорошие моменты, где мы должны были забивать», — приводит слова Квеквескири «Матч ТВ».

После четырёх сыгранных матчей «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с девятью очками. В минувшем сезоне команда впервые в своей истории стала чемпионом России. «Оренбург» с двумя очками на старте сезона располагается на 13-й строчке.

Материалы по теме
Пророческая замена Мусаева! «Краснодар» убрал Сперцяна — и тут же прибил «Оренбург». Видео
Пророческая замена Мусаева! «Краснодар» убрал Сперцяна — и тут же прибил «Оренбург». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android