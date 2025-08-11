Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 11 августа

Сегодня, 11 августа, состоятся два матча в 4-м туре Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги 11 августа (время московское):

19:00. «Торпедо» (Москва) — «Спартак» (Кострома);

20:00. «КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Факел» (Воронеж).

На данный момент первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026 занимает «Урал». В активе команды 12 набранных очков после четырёх матчей. Вторую строчку занимает «Факел» с девятью очками. На третьем месте располагается «Челябинск», также набравший девять очков. В зоне вылета расположились «Шинник», «Волга» и «Енисей», у которых по одному очку.