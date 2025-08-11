Голкипер «Пари НН» Медведев высказался об отражённом пенальти в матче с «Ростовом»

Вратарь «Пари Нижний Новгород» Никита Медведев прокомментировал отражённый 11-метровый удар в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:1). Вратарь отразил пенальти, который исполнял форвард ростовчан Егор Голенков, на 38-й минуте.

«Конечно, гадал. Загадал угол, туда и прыгнул. Ничего там сверхъестественного не было», — сказал Медведев в эфире «Матч ТВ».

После четырёх туров ростовчане находятся на 13-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства с тремя очками в активе. Нижегородцы располагаются на 16-й строчке, у команды на данный момент нет набранных очков.