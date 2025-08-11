Скидки
Голкипер «Пари НН» Медведев высказался об отражённом пенальти в матче с «Ростовом»

Комментарии

Вратарь «Пари Нижний Новгород» Никита Медведев прокомментировал отражённый 11-метровый удар в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:1). Вратарь отразил пенальти, который исполнял форвард ростовчан Егор Голенков, на 38-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Сулейманов – 47'    
Удаления: нет / Майга – 11'

«Конечно, гадал. Загадал угол, туда и прыгнул. Ничего там сверхъестественного не было», — сказал Медведев в эфире «Матч ТВ».

После четырёх туров ростовчане находятся на 13-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства с тремя очками в активе. Нижегородцы располагаются на 16-й строчке, у команды на данный момент нет набранных очков.

