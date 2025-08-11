Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

С тренировочной базы «Челси» пропало дорогое оборудование, ущерб — € 35 тыс.

С тренировочной базы «Челси» пропало дорогое оборудование, ущерб — € 35 тыс.
Комментарии

Лондонский «Челси» обратился в полицию, клуб заявил об исчезновении дорогостоящего оборудования со своей тренировочной базы, информирует The Sun.

По сведениям источника, общая сумма ущерба составила около € 35 тыс. Среди пропавшего оборудования оказались высокотехнологичные видеоустройства, используемые для анализа игровых показателей.

В клубе посчитали данную ситуацию серьёзной, поэтому решили инициировать старт расследования. От дальнейших комментариев в СМИ представители «Челси» отказались.

По итогам минувшего сезона чемпионата Англии «Челси» набрал 69 очков в 38 турах и занял четвёртое место.

Материалы по теме
Кто выиграет АПЛ-2025/2026: «Ливерпуль», «Манчестер Сити» или, может, «Челси»?
Кто выиграет АПЛ-2025/2026: «Ливерпуль», «Манчестер Сити» или, может, «Челси»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android