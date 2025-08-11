С тренировочной базы «Челси» пропало дорогое оборудование, ущерб — € 35 тыс.

Лондонский «Челси» обратился в полицию, клуб заявил об исчезновении дорогостоящего оборудования со своей тренировочной базы, информирует The Sun.

По сведениям источника, общая сумма ущерба составила около € 35 тыс. Среди пропавшего оборудования оказались высокотехнологичные видеоустройства, используемые для анализа игровых показателей.

В клубе посчитали данную ситуацию серьёзной, поэтому решили инициировать старт расследования. От дальнейших комментариев в СМИ представители «Челси» отказались.

По итогам минувшего сезона чемпионата Англии «Челси» набрал 69 очков в 38 турах и занял четвёртое место.