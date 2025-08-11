Скидки
Константин Генич: «Спартаку» не хватает хитрости, он очень прямолинейный

Константин Генич: «Спартаку» не хватает хитрости, он очень прямолинейный
Известный журналист и комментатор Константин Генич поделился мыслями о поражении московского «Спартака» в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:4).

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18'     1:1 Мартинс – 26'     2:1 Воробьёв – 49'     2:2 Барко – 78'     3:2 Батраков – 79'     4:2 Батраков – 86'    

«Это чисто тренерское поражение «Спартака», и не только Станковича, а всего тренерского штаба. Мне в этом матче не понравилось, что «Спартак» со своей быстротой пытается соперника задушить. Всё время быстро‑быстро отобрать, ударить, довести атаку — это здорово в современном футболе, но «Спартаку» не хватает хитрости. Он очень прямолинейный. «Локомотив» был хитрее, он отдал мяч «Спартаку» и грамотно выстроил оборону, — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре 16 августа «Локомотив» сыграет в гостях с калининградской «Балтикой». «Спартак» в этот же день примет петербургский «Зенит».

