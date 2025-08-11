Скидки
«Надеюсь, мы поймаем кураж». Игрок «Ростова» Миронов — о победе над «Пари НН»

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов прокомментировал победу своей команды в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Сулейманов – 47'    
Удаления: нет / Майга – 11'

«Раннее удаление у соперников бывает как в плюс, так и в минус твоей команде. Бывает, что противник закрывается и тянет время, как и в этом матче было в районе 28‑й — 30‑й минуты. С другой стороны, ты можешь воспользоваться преимуществом в атаке.

Нам очень нужна была эта победа. Мы сейчас в нижней части турнирной таблицы. Сидели с нулём очков. Сейчас хотя бы набрали очки. Надеюсь, мы поймаем кураж и будем двигаться дальше», — заявил Миронов в эфире «Матч ТВ».

После четырёх туров ростовчане находятся на 13-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства с тремя очками в активе. Нижегородцы располагаются на 16-й строчке, у команды на данный момент нет набранных очков.

