Шесть голов — в видеообзоре матча ЦСКА — «Рубин»

Накануне состоялся матч 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались ЦСКА и «Рубин». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступал Владимир Москалёв. Матч закончился со счётом 5:1 в пользу хозяев.

Видеообзор матча:

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»

На седьмой минуте счёт в игре открыл нападающий ЦСКА Кирилл Глебов. На 29-й минуте преимущество армейцев укрепил крайний защитник Данил Круговой. На 33-й минуте центральный защитник красно-синих Игорь Дивеев довёл счёт до разгромного — 3:0. На 40-й минуте нападающий «Рубина» Мирлинд Даку сократил отставание в счёте. На 44-й минуте Глебов оформил дубль. На 56-й минуте нападающий Тамерлан Мусаев забил пятый мяч в ворота «Рубина».

После этой победы в активе ЦСКА стало восемь очков. Армейцы поднялись на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с семью очками находится на пятой строчке.