Защитник ЦСКА Лукин: перед уходом Роша сказал, что настало моё время

Футболист ЦСКА Матвей Лукин высказался о защитнике московского клуба Виллиане Роше. Напомним, ранее появилась информация, что переход Роши в «Аль-Джазиру» будет завершён в ближайшие дни.

«Виллиан Роша действительно очень качественный защитник и очень хороший человек. Он дал мне много советов, пожелал удачи и сказал, что сейчас настало моё время. Я ему очень благодарен. Будем стараться делать всё, что сможем», — сказал Лукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В минувшем сезоне Роша принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и четырьмя результативными передачами.

