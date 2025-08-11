Неймар прокомментировал победу «Сантоса» в матче с «Крузейро»

Нападающий «Сантоса» Неймар прокомментировал волевую победу своей команды в матче 19-го тура бразильской Серии А с «Крузейро» (2:1).

«Отличная победа. Продолжаем совершенствоваться каждый день и добиваться нашей цели. Поздравляю команду с сегодняшним достижением», — написал Неймар на своей странице в соцсети Х.

Неймар — воспитанник «Сантоса». Он подписал первый профессиональный контракт с бразильским клубом в 2008 году. В 2013-м нападающий перешёл в «Барселону». Неймар вернулся в «Сантос» в январе 2025 года в качестве свободного агента. Всего в составе команды из Сантоса он принял участие в 243 матчах во всех турнирах, в которых отметился 142 голами и 69 результативными передачами.

Ранее 33-летний футболист подписал новое соглашение с «Сантосом» до конца 2025 года с возможностью продления.