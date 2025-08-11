Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Михел Влап, которым интересовался «Спартак», стал футболистом катарского «Аль-Ахли»

Михел Влап, которым интересовался «Спартак», стал футболистом катарского «Аль-Ахли»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник Михел Влап, которым интересовался «Спартак», перешёл из «Твенте» в «Аль-Ахли» из Катара, сообщает пресс-служба нидерландского клуба на своём официальном сайте.

«Михел Влап продолжит свою карьеру в «Аль-Ахли». Катарский клуб подписал с полузащитником контракт, который вступил в силу немедленно», — говорится в заявлении на сайте клуба.

Ранее СМИ сообщали, что московский клуб был готов заплатить € 3,5 млн за Влапа. «Твенте» хотел выручить € 5 млн с трансфера атакующего полузащитника.

В минувшем сезоне нидерландский хавбек принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и 10 результативными передачами. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Материалы по теме
Константин Генич: «Спартаку» не хватает хитрости, он очень прямолинейный
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android