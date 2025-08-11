Михел Влап, которым интересовался «Спартак», стал футболистом катарского «Аль-Ахли»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Полузащитник Михел Влап, которым интересовался «Спартак», перешёл из «Твенте» в «Аль-Ахли» из Катара, сообщает пресс-служба нидерландского клуба на своём официальном сайте.

«Михел Влап продолжит свою карьеру в «Аль-Ахли». Катарский клуб подписал с полузащитником контракт, который вступил в силу немедленно», — говорится в заявлении на сайте клуба.

Ранее СМИ сообщали, что московский клуб был готов заплатить € 3,5 млн за Влапа. «Твенте» хотел выручить € 5 млн с трансфера атакующего полузащитника.

В минувшем сезоне нидерландский хавбек принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и 10 результативными передачами. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.