Суперкомпьютер объявил главных претендентов на чемпионство в РПЛ сезона-2025/2026

Суперкомпьютер статистической платформы Opta Sport сделал прогноз на Российскую Премьер-Лигу сезона-2025/2026. В частности, после четырёх стартовых туров искусственный интеллект предсказал претендентов на чемпионство.

Шансы клубов РПЛ на чемпионский титул:

Напомним, по итогам стартовых четырёх туров в РПЛ лидирует московский «Локомотив».