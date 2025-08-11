Скидки
«С какого перепугу?» Министр спорта РФ Дегтярёв намекнул на введение потолка зарплат в РПЛ

Аудио-версия:
Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что потолок зарплат по примеру Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) может быть ориентиром для российского футбола.

«Потолок зарплат — в хоккее он есть, в КХЛ есть, я сам возглавлял хоккейный клуб «Амур», я знаю, что есть зарплатные ведомости. Вот и распределяй — можешь игрока подороже взять, можешь подешевле. А то некоторые договорились до того, что наши российские футболисты из-за ужесточения лимита будут требовать больше зарплаты. Что вы несёте? С какого перепугу? Если у вас, конечно, бюджет не ограничен, нужно освоить денежки вместе с агентами, всё поделить, расписать — пожалуйста», — заявил Дегтярёв в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, действующий чемпион России по футболу — «Краснодар». Новый сезон Мир РПЛ стартовал 18 июля, завершится турнир 17 мая.

