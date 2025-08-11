КДК РФС не будет рассматривать поведение Станковича в матче с «Локомотивом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет не будет рассматривать поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в матче 4-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом» (2:4).

— Рассмотрим скандирование болельщиками «Локомотива» и «Спартака» оскорбительных выражений в адрес судьи матча.

— Будет ли рассматриваться поведение Станковича?

— Нет. В протоколе ничего нет, — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч между «Спартаком» и «Локомотивом» состоялся в субботу, 9 августа. Победу со счётом 4:2 одержали железнодорожники, которые занимают первое место в турнирной таблице РПЛ.