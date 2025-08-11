КДК РФС не будет рассматривать поведение Станковича в матче с «Локомотивом»
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет не будет рассматривать поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в матче 4-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом» (2:4).
Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18' 1:1 Мартинс – 26' 2:1 Воробьёв – 49' 2:2 Барко – 78' 3:2 Батраков – 79' 4:2 Батраков – 86'
— Рассмотрим скандирование болельщиками «Локомотива» и «Спартака» оскорбительных выражений в адрес судьи матча.
— Будет ли рассматриваться поведение Станковича?
— Нет. В протоколе ничего нет, — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Матч между «Спартаком» и «Локомотивом» состоялся в субботу, 9 августа. Победу со счётом 4:2 одержали железнодорожники, которые занимают первое место в турнирной таблице РПЛ.
