КДК РФС не будет рассматривать поведение Станковича в матче с «Локомотивом»

Комментарии

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет не будет рассматривать поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в матче 4-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом» (2:4).

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18'     1:1 Мартинс – 26'     2:1 Воробьёв – 49'     2:2 Барко – 78'     3:2 Батраков – 79'     4:2 Батраков – 86'    

— Рассмотрим скандирование болельщиками «Локомотива» и «Спартака» оскорбительных выражений в адрес судьи матча.

— Будет ли рассматриваться поведение Станковича?
— Нет. В протоколе ничего нет, — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч между «Спартаком» и «Локомотивом» состоялся в субботу, 9 августа. Победу со счётом 4:2 одержали железнодорожники, которые занимают первое место в турнирной таблице РПЛ.

