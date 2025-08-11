Скидки
Кристиан Рамирес оценил старт сезона для «Локомотива»

Футболист московского «Локомотива» Кристиан Рамирес высказался о старте сезона в исполнении своей команды. Железнодорожники выиграли четыре из четырёх матчей в Российской Премьер-Лиге. Набрав 12 очков, «Локомотив» лидирует в чемпионате страны.

«Локомотив» проводит сезон хорошо. Мы на первом месте, но остаться там очень тяжело. Я знаю, чего мы хотим от этого сезона. Команда очень упорно работает. Помогаем друг другу, мы как семья. Посмотрим, что будет потом, но пока самое главное, что мы уже успели показать что-то в играх», — сказал Рамирес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

