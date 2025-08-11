Видеообзор матча 4-го тура РПЛ «Сочи» — «Динамо»

Накануне состоялся матч 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Сочи» и московское «Динамо». Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев из Нальчика. Команды не выявили победителя, окончательный счёт — 1:1.

Видеообзор матча:

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»

На 18-й минуте полузащитник бело-голубых Денис Макаров открыл счёт в матче, но после видеопросмотра гол был отменён из-за офсайда. На 37-й минуте Макаров вывел свою команду вперёд. На 65-й минуте нападающий хозяев Мартин Крамарич восстановил равенство в счёте, но гол вновь был отменён арбитром из-за офсайда. Арендованный у ЦСКА полузащитник Максим Мухин сравнял счёт на 84-й минуте ударом в ближний угол.

«Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. У команды пять очков в четырёх матчах. «Сочи» заработал первое в сезоне очко и поднялся на 14-ю строчку.