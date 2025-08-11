Мамаду Майга приглашён на заседание КДК РФС после удаления в матче с «Ростовом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет пригласил на ближайшее заседание полузащитника «Пари НН» Мамаду Майга. Капитан нижегородцев получил красную карточку за грубую игру в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу ростовчан. «Пари Нижний Новгород» играл в меньшинстве с 11-й минуты встречи.

«Рассмотрим удаление Майга за грубое нарушение правил. Майга приглашён на заседание», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, «Пари НН» проиграл все четыре стартовых матча в новом сезоне чемпионата России.