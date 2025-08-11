Скидки
Дмитрий Сычёв поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Зенит»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычёв поделился мнением о предстоящем матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит».

«Все понимают, что будет супердерби. Колоссальная значимость. Будет интересно посмотреть, кто в каком состоянии подойдёт. Думаю, по матчу с «Ахматом» «Зенит» всё‑таки хотел победить малой кровью и к матчу со «Спартаком» подойдёт совсем в другом настрое и состоянии. Сергей Богданович найдёт нужные слова, и мы увидим совершенно другой «Зенит», который будет выкладываться на 200%», — сказал Сычев в эфире «Матч ТВ».

Встреча состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве 16 августа, начало в 17:30 мск. На данный момент красно-белые располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Деяна Станковича четыре очка. На счету сине-бело-голубых пять очков. Подопечные Сергея Семака идут на восьмом месте.

