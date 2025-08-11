«Милан» достиг соглашения о трансфере экс-защитника «Ювентуса» — Романо

23-летний защитник «Дженоа» Кони де Винтер, ранее выступавший в составе «Ювентуса», в ближайшее время станет футболистом «Милана». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.

По информации источника, «россонери» достигли устного соглашения с клубом и представителями игрока. Сообщается, что сумма трансфера составит около € 20 млн. Клубы обсуждают окончательные детали перехода, после чего дадут добро на медицинское обследование в Милане в начале недели. Де Винтер подпишет долгосрочный контракт с «Миланом».

В минувшем сезоне де Винтер принял участие в 26 матчах «Дженоа», в которых забил три гола. По оценке интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.