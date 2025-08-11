Микель Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Атлетиком»
Поделиться
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался по итогам товарищеского матча с испанским «Атлетиком» (3:0). Игра прошла в субботу, 9 августа.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
09 августа 2025, суббота. 19:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Атлетик Б
Бильбао, Испания
1:0 Дьёкереш – 34' 2:0 Сака – 36' 3:0 Хаверц – 82'
«Если говорить о результате, то всё хорошо, потому что в среду мы многое сделали очень хорошо, но допустили несколько ошибок, из-за которых пропустили голы. Сегодня мы исправили ситуацию, и я очень доволен тем, что увидел. Думаю, что в индивидуальном плане мы также показали отличную игру против соперника, который играл в Лиге чемпионов», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».
Напомним, в прошлом сезоне «Арсенал» занял второе место в турнирной таблице АПЛ. Чемпионом Англии стал «Ливерпуль».
Материалы по теме
Комментарии
- 11 августа 2025
-
12:42
-
12:32
-
12:20
-
12:19
-
12:10
-
12:05
-
11:51
-
11:45
-
11:44
-
11:40
-
11:36
-
11:18
-
11:10
-
11:04
-
11:00
-
10:52
-
10:50
-
10:43
-
10:42
-
10:39
-
10:30
-
10:28
-
10:15
-
10:01
-
09:59
-
09:56
-
09:45
-
09:37
-
09:34
-
09:26
-
09:20
-
09:05
-
09:00
-
08:35
-
08:32