Микель Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Атлетиком»
Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался по итогам товарищеского матча с испанским «Атлетиком» (3:0). Игра прошла в субботу, 9 августа.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
09 августа 2025, суббота. 19:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Атлетик Б
Бильбао, Испания
1:0 Дьёкереш – 34'     2:0 Сака – 36'     3:0 Хаверц – 82'    

«Если говорить о результате, то всё хорошо, потому что в среду мы многое сделали очень хорошо, но допустили несколько ошибок, из-за которых пропустили голы. Сегодня мы исправили ситуацию, и я очень доволен тем, что увидел. Думаю, что в индивидуальном плане мы также показали отличную игру против соперника, который играл в Лиге чемпионов», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Напомним, в прошлом сезоне «Арсенал» занял второе место в турнирной таблице АПЛ. Чемпионом Англии стал «Ливерпуль».

